Tiiu Tammoja lõpetab töö kultuurielu korraldajana

Tiiu Tammoja on aastate jooksul andnud suure panuse Saaremaa kultuurielu edendamisse ning kujundanud Kultuurivarast tänaseks tunnustatud organisatsiooni. Ta on olnud Kuressaare Kultuurivara juhataja aastatel 2002–2006 ning alates 2015. aastast kuni tänaseni, juhtides aktiivselt kultuurielu korraldamist nii Kuressaares kui ka laiemalt Saaremaal.

Tammoja juhtimisel on Kuressaare Kultuurivara korraldanud mitmeid Saaremaa olulisemaid kultuuriüritusi, valgusetendusi, klassikalise muusika kontserte ja etendusi ning muidugi Kuressaare merepäevi, mis on üks Saaremaa suurimaid suvefestivale.

„Tiiu panusest Saaremaa kultuurielu rikastamisse võiks rääkida kaua, kuid talle osaks saanud tunnustused kõnelevad juba iseenda eest,“ ütles abivallavanem Koit Voojärv. „Kui Tiiu oma otsusest teatas, küsisin temalt, kas enne suvehooaja algust on ikka õige aeg lahkuda. Ta vastas rahulikult, et suvesündmuste kalender on paigas, ettevalmistused tehtud ja meeskond teab täpselt, mida teha tuleb. Just selline läbimõeldud ja usaldusväärne tegutsemisviis ongi Tiiule iseloomulik.“