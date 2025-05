PRAAMILIIKLUS Regula teeb suveperioodil lisareise

Lisareise tehakse vastavalt vajadusele, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele reisile. See aitab tippaegadel vähendada ooteaegu ja muuta reisimise mugavamaks nii kohalikele elanikele kui ka saarte külastajatele.

„Sõidukite arv on viimastel suvedel pidevalt tõusnud ja on oodata, et ka tänavu saavutame väga hea sõidukite üleveo arvu,“ sõnas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.