Tele2 sulgeb saartel 3G võrgu

Tele2 soovitab klientidel aegsasti üle vaadata oma seadmed ja tarkvara ning vajadusel need uuendada. Võimalusel tasub valida VoLTE toega nutitelefon, mis pakub paremat kõnekvaliteeti ja on tulevikukindel. Lisaks on kasulik veenduda, et telefonis on VoLTE teenus seadetes sisse lülitatud ja kasutusel värskeim tarkvaraversioon. Internetiseadmete (nt netipulgad ja ruuterid) puhul on soovitatav üle minna uuematele 4G või 5G võrku toetavatele seadmetele, mis võimaldavad suuremaid kiirusi ja on turvalisemad.