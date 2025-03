Saaremaa vald jättis Imara küla ehitusload kehtima

Veebruaris andis keskkonnaameti Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa büroo järelevalveosakonna juhataja Jaak Haamer Saaremaa vallale teada, et Imara külas Kadakametsa ja Kadakaranna kinnistu ehitusplaanid on alal kehtiva kaitsekorraga vastuolus ning ehitusload tuleb tunnistada kehtetuks. Saaremaa vald väljastas suvemaja ning saunamaja ehitusload vaatamata sellele, et keskkonnamet oli varem mitu korda nendel kinnistutel ehitamise kooskõlastusest keeldunud.