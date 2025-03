Tehnoloogiahuvilistel noortel avaneb võimalus AI hingeelu tundma õppida

Unicorn Squadi vahendusel avanevad Kuressaare õpilastele uued õpigrupid. "Minu grupis on kohad täis, Merlini gruppi on veel mõned vabad kohad," ütles üks kursuse juhendajatest Irena Sink.

Lisaks temale viib tunde läbi Merlin Helm. Mõlemad õpetajad olid ka Rakett Juuniori võidutiimi juhendajad. Veel on plaanis avada täiendavaid gruppe, et võimaldada rohkematel huvilistel osa saada sellest ainulaadsest võimalusest.

Irena Sink rääkis, et kõnealune programm on loodud koostöös rahvusvaheliselt tunnustatud haridusorganisatsioonidega ja pakub kvaliteetseid õppematerjale uuenduslike tehnoloogiate kohta.

See on mõeldud 11–14-aastastele õpilastele ja õpetajatele, aidates neil mõista ja kasutada kaasaegseid digilahendusi ning avardada oma teadmisi kiiresti arenevas valdkonnas.

"Tänapäeva digimaailm on muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks – alates nutikatest otsingusüsteemidest ja sisusoovitustest kuni isesõitvate sõidukite ja suhtlusrobotiteni. Noortele on oluline mõista, kuidas need süsteemid toimivad, et teha teadlikke otsuseid ja osata tulevikus neid tehnoloogiaid targalt kasutada. Suve poole on plaanis teha koolitus ka õpetajatele," lisas Sink.