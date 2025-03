LIISA LINNA Avalikku huvi ei tohi tuletada näilikust massilisest toetusest

Planeeringuga tuleb luua eeldused kasutajasõbraliku ja turvalise elukeskkonna ning kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi.

Seadusandja mõte on olnud see, et mida detailsem on planeering, seda olulisem on justnimelt planeeringuala ning selle mõjuala elanike õiguste ja huvide tagamine.

On selge, et alati kõik lahendused kõigile ei sobi ning ka piirkonna elanike huvid võivad tihtipeale vastanduda. On inimesi, kes ei jõua ära oodata uue tehase avamist oma külas, et sinna töökoht saada, ning inimesi, kes tehase kerkimisel on sunnitud oma kodud odavalt maha müüma, sest lõhnahäiringud, müra ja hirm õnnetuste ees muudavad sealse elu talumatuks.

Huvide kaalumisel ei tohi aga kunagi kalduda häälte kokkulugemisele. Rahvahääletustel on riigi poliitikas kaasarääkimisel kahtlemata oma koht, ent kohaliku keskkonna planeerimisel on taunimist väärt võrrelda poolt- ja vastuhäälte arvu. Avalikku huvi ei saa ega tohi tuletada ilmselgelt näilikust massilisest toetusest. Tegemist on häbitu demagoogiavõttega – argumentum ad populum, millega üritatakse luua üldise hoiaku ja enamuse arvamuse muljet.

Oleks otsustajail tarkust!

Siinkohal meenub halenaljakas katse Saare Wind Energy meretuulepargi hoonestusloa menetlusest, kus kohalike elanike suurt poolehoidu sooviti tõestada praami peal reisijate küsitlemisega.