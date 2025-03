Ameerika teabepunkt Kuressaares tähistab 20. aastapäeva

Tollane USA suursaadik Aldona Wos rõhutas avakõnes, et Ameerika teabepunktide loomise ideeks on tuua info Ameerika Ühendriikide kohta lähemale inimestele, kes elavad väljaspool pealinna. Eestis on peale Kuressaare USA teabepunkt veel ka Viljandis. Narvas ning Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas on Ameerika keskus.