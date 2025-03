Saaremaal, aga võib-olla mujalgi, on inimestel kombeks huvi tunda, kelle perest sa oled. “Mina saan öelda, et mu ema on pärit Lümandast ja isa Kihelkonnalt, aga ma ei osanud unistadagi mõlema paigaga seotud töövõimalusest,” tunnistab Kihelkonna ja Taritu rahvamaja kultuurikorraldaja Angela Jelissejev.