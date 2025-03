Pärlikad tulid Tartust koju poodiumikohtadega

Meliora astus esmakordselt võistlusvaibale oma uue vabakavaga „Oriental”. Kuigi kava algus oli veidi ebastabiilne, suutsid tüdrukud lühikese õppeperioodi jooksul sooritada väga hea esinemise. Treener Marjana sõnul on oluline, et tüdrukutele see kava väga meeldib ja nad töötavad selle kallal tõsise pühendumusega. "Esimene võistluskogemus uue kavaga on nüüd seljataga ning teame, et meil on veel arenguruumi," ütles Marjana.