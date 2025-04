Muinsuskaitseamet seadis tingimuseks, et 1966. aastal ehitatud ausamba välimust tohib muuta minimaalselt ning Sõrve maantee poolt vaadatuna peab see jääma samasuguseks nagu praegu. Seega on piiretega vaateplatvorm ja selleni viiv trepp kavas ehitada 21 meetri kõrguse samba merepoolsele küljele. Vaateplatvormi enda kõrgus maapinnast oleks 20 meetrit.