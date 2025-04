PALJU ÕNNE! Ida-Niidu lasteaia Mesimummu rühma ehitatud muumimaja osutus rahvalemmikuks

Seejärel laeti videod ja pildid üles Prisma Facebooki, kus kõik huvilised said oma lemmiku poolt hääletada. Laekunud tööde seast valis lemmikud välja ka Prisma ja Soome Instituudi esindajatest koosnev žürii.

Prisma Eesti maajuhi Teemu Kilpiä sõnul on Muumid armastatud olnud juba 80 aastat, sest nad ühendavad kodusoojuse, ühtekuuluvuse ja loovuse.

„Muumide maailmas leiavad lohutust nii lapsed kui ka täiskasvanud. Meie eesmärk oli suunata lapsi oma fantaasiat rakendama, koostööd tegema ning ehitama oma versiooni Muumimajast, mille uksed on alati valla. See, et konkursist võttis osa lausa 184 lasteaia- ja koolirühma näitab, kui armastatud Muumid ka Eesti laste seas on.”