„Lugupeetud Vallimaa 9 elanikud, vaadake staadioni poole puude otsa. Teile on kolinud vareste koloonia. Kui soovite rahulikku und, tegutsege kohe,“ kõlas postitus, mille autor on end tituleeritud naabermaja elanikuks.

Kohalik elanik kinnitab, et nüüd, kui on pesade tegemise aeg, on vareseid juurde tulnud. „Kisa teevad, rünnakutest ei tea. Aga kui pesas hakkavad pojad kooruma, saab neid aina rohkem. Väljaheited puude all, hais ja muu – samas on seal ka pesukuivatamise koht,“ kirjeldab ta olukorda.