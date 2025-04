ANNA HOOGU Aitame noored purjetajad Optimist klassi tiitlivõistlustele

Poisid on kirjelduse kohaselt sõbrad, treeningukaaslased ja isegi vennad, kes on kõik koos purjetajaks sirgunud väikeses Kuressaares ja seetõttu on haruldane, et lausa kuus sportlast on teeninud koha tiitlivõistlustel. Optimistil on konkurents väga tihe, igast riigist pääseb maailmameistrivõistlustele võistlema vaid viis parimat, aga selles klassis sõidavad noored 120 riigis.