Tühistatud on Saaremaa liini parvlaeva Regula ​tänased väljumised alates kell 12. Parvlaev Tõllu väljumised on graafikujärgsed ning Regula reisidele ostetud piletid kehtivad üldjärjekorra piletitena Tõllu väljumistele. Ilmateate kohaselt on ohus ka homsete reiside toimumine, teatas ​TS Laevad.​