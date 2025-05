Vald toetab taas külasid ja kogukonnamaju

„Kuigi ajad on keerulised, ei saa kogukondi jätta tähelepanuta,“ rõhutas abivallavanem Liis Lepik. „Külarahaga on võimalik teha väikesi, ent tähendusrikkaid investeeringuid, mis aitavad tugevdada kogukonnatunnet ja hoida elukeskkonda elujõulisena. Raha kasutamisele erilisi piiranguid ei seata ning alevikel ja küladel on võimalik ise otsustada, mida sellega ette võetakse.“