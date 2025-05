ILMAPROGNOOS Nädalavahetus toob saartele tuult ja vihma

Täna liigub osatsüklon Läti kohalt lõunasse, kuid selle lohk ühes tiheda vihmasajuga jõuab Venemaalt Eestisse. Öösel sajab mitmel pool vihma, päeval jõuab Lõuna-Eestisse uus tihe sajuala, mis laieneb edasi põhja-loodesuunas ning mitmel pool on sadu tugev. Kirde- ja põhjatuul on mõõdukas, rannikul tugev, Kagu-Eestist alates pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 2..7°C.

Laupäeval koondub madalrõhuala kese Ukraina kohale, kuid selle põhjaserv katab jätkuvalt Baltimaid. Öö on Lääne- ja Põhja-Eestis vihmane. Hommikuks taandub sadu Soome lahele. Päeval sajab kohati hoovihma. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 0..+6, päeval 13..17°C, tuulepealsel rannikul 10°C ümber.