KÜLAVAHELOOD Päevakeskuse fotoringi liikmed turismiobjektidega tutvumas

Kuigi enamikule reisiseltskonnast olid sihtpunktid-turismiobjektid siin- ja sealpool Väikest väina tuttavad, saame rahvatarkusele tuginedes öelda, et kordamine on tarkuse ema.

Tõdegem, asjad ajas muutuvad, rajatisi on juurde ehitatud. Igal pool polegi kõik niisugune nagu enne. Asva viikingiküla odrakoda on suhteliselt uus rajatis, Saaremaa Zoo on piltlikult öeldes veel lapseeas. Muhu muuseumis eksponeeritakse pidevalt uusi näitusi ja Fööniksi aed - missugune ilu.