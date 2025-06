Värske kartul on turule jõudnud

Kartulid. Foto on illustreeriv.

Kuressaare kesklinn hakkab järjest enam elavnema ning ka turuletid hakkavad tasapisi täituma oodatud kaubaga – näiteks on Kuressaare turul sel nädalal müüki jõudnud esimesed värsked kartulid, mille kilo hind jääb nelja-viie euro vahele. Hetkel on tegu pigem luksuskaubaga, sest enamik värsket kartulisaaki on alles rammu kogumas, ent juba lähiajal peaks turule ilmuma ka rohkem müüjaid.