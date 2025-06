Ruudi on 6-aastane poolpika karva ja ettevaatliku loomuga isane triibik.

Ruudi on 6-aastane poolpika karva ja ettevaatliku loomuga isane triibik. Tema senine elu möödus kohas, kus armastust oli palju, aga võimalusi napilt. Nüüd on tal võimalus leida kodu, kus just tema saab olla tähtsal kohal.