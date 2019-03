Saarlased näppasid hiidlastelt parima hirvetrofee tiitli

Saarte jahimeeste seltsi iga kahe aasta tagant korraldatav jahitrofeede näitus oli tänavu eriline ainuüksi juba seetõttu, et kahe näituse vahele jääval perioodil on kütitud üle kuuesaja medaliväärilise trofee ehk rohkem kui kunagi varem. Näituse krooniks on aga Mustjala jahiseltsi liikme Mihkel Kauberi kütitud hirve kuldmedali väärilised sarved, mis said hindajalt kokku 241,60 punkti. Seni hiidlaste käes olnud rekordi ületavad need kolme punktiga.

Saarte jahimeeste seltsi esimees Mati Tang tõdes, et viimasel paaril aastal on metsloomade asurkond suurenenud ning ühes sellega ka nende tekitatud kahjud. "Loomi on palju, kuna neil on palju soodsaid elupaiku. Selle tulemusel on küll langenud kütitud loomade keskmine vanus ja edaspidi peaks jõudma uuesti sinna, kus see on kõrgem," nentis ta.