TERVIS ⟩ Pimedas lugemine rikub silmad – müüt või tegelikkus?

“Õhtune lugemine ning üleüldse lugemine ja vaatamine silmadele halvasti ei mõju. On müüt, et pimedas lugemine rikuks silmad või põhjustaks jäädavaid silmakahjustusi. Küll aga on lugemine silmadele siiski koormuseks, mille tagajärjel silmad võivad väsida ja inimene võib tunda ebamugavust, isegi peavalusid,” rääkis silmaarst.