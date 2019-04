UUS RAAMAT - Ei hõbedat, ei kulda

Autorit on paelunud lapsepõlves kuuldu. Raamatu avaloos on kirjas: “Hoidusin värava ligi, et kui tulevad juhtumisi mustlased, kes võivad pahad lapsed kotti ajada. Aga tuli hoopis üks oma küla mees, Lause August. Ta tõi ilusal päikesepaistelisel keskhommikul karjamaalt oheliku otsas hobust. Minuga kohakuti jõudes küsis ta teretamata: “Bruno, kus sa sel päeval olid, kui me Sigtuna all käisime?” Mul jäi nii imeliku küsimise peale keel hammaste taha kinni.”