Saaremaalt pärit noortekirjanikul Grethe Rõõmul ilmus uus romaan

Rõõm kirjutas “Viimast” kaks aastat. Eeltöö peab olema põhjalik, siis on hea kirjutada, usub ta. “Meil on tohutult rikas pärimus, mis on ühele fantaasiakirjanikule nagu ehe maiuspala!” Rõõm kulutas loendamatul hulgal tunde, uurides erinevaid mütoloogilisi tegelasi, kuni lugu nõudis kirjapanekut. Oma roll loo valmimisel on ka kirjaniku teisel ametil, ta töötab Võru Kreutzwaldi koolis emakeeleõpetajana. “Noorte rõõmud ja mured on aegadeülesed,” usub ta.