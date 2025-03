Ruhnu Kultuuriruum kuulutas välja Ruhnu Nööbi laureaadid

Ruhnu Kultuuriruumi aasta põlisruhnlane Selles kategoorias tunnustatakse nööbiga ruhnurootslasi, kes on silmapaistva tegevusega Ruhnu kultuuriellu panustanud. Sel aastal pälvis tiitli Eva Lorentz, kes on Rootsis tegutseva ruhnlaste seltsi juhataja ja seisnud hea selle eest, et seltsi liikmete sidemed Ruhnuga ei katkeks ning tutvustanud laiemalt Ruhnu ajalugu ja ruhnlaste lugusid.