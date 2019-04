Saarlased kavandavad Hiinasse juba järgmist puitmajatehast

Mõni nädal tagasi kutsus Hiinas tegutsev Saaremaa Houses suursaadik Marten Koka abiga Pekingis asuvasse Eesti saatkonda ca 150 inimest, et tutvustada oma kohalikus tehases valmistatavaid maju ning tulevikuplaane. Vastuvõtu puhul pandi saatkonna hoovile püsti veidi enam kui sajaruutmeetrine näidismaja ja seda külaliste jaoks ootamatult kiiresti – napi päevaga.

Tööd on piisavalt

Saare Ereki nõukogu liige Kristjan Leedo tänas ladusalt kulgenud ürituse eest kõiki saatkonna töötajaid, kes selle toimumisele kaasa olid aidanud. “See on ehe näide, kuidas riigi esindajad ettevõtjaid piiri taga ikkagi aitavad, et midagi sellist korraldada n-ö Eesti oma territooriumil,” sõnas Leedo.

Pidulikul sündmusel olid kohal Saaremaa Houses’i Hiina kliendid, samuti investorid ja teisedki asjasse puutuvad inimesed. “Üritus ise läks hästi ning huvi meie tegemiste ja üldse Eesti asjade vastu oli päris suur,” kinnitas Leedo.

Seda, kas tehase Hiinasse püstipanek end lõpuni õigustab või mitte, saab tema hinnangul teada heal juhul ehk paari aasta pärast, aga kurta oleks praegugi patt. “Hiinas läheb normaalselt ja isegi üle ootuste normaalselt,” leidis Kristjan Leedo. “Tööd on piisavalt, et tehas saaks täisvõimsusega ehk kahes vahetuses tegutseda.”

Nõnda tegeletaksegi juba plaaniga panna Hiinas püsti teinegi puitmajade tehas. Küll mõnevõrra väiksem kui mullu rajatud tootmishoone, kuid siiski. Teine tehas peaks kerkima olemasolevast tehasest Hiina südames Jingmenis 1000 km kaugusele. “Seal on küsimus selles, et klientide jaoks teistest, kaugematest piirkondadest on transport faktoriks, mis ajab hinna liigselt üles,” selgitas Leedo. Hiina on lihtsalt niivõrd suur ja seega tuleb liikuda neile klientidele oma tootmisega lähemale.

“Nii ongi mõte rajada piirkonda, kus käimas suured arendused, veel üks, natuke väiksem tehas,” kõneles Leedo. “See on meie jaoks praegu aktuaalne mõte, aga enne seda ajame Saare Erekiga asjad joone peale jälle kodus Saaremaal. Vahepeal on lihtsalt palju võhma kulunud Saaremaa asemel Hiina tehasele.”

Juba tuntud ettevõte

Selle aasta algul Saaremaal töövisiidil käinud Hiina tehase juht Xiao Fei tõdes siis, et Hiinas puitmajaehitusel tööd jagub. Sama kinnitas siis ka Kristjan Leedo, kelle sõnul oli tehasel aasta alguse seisuga Hiinas töömahtu ees 40 000 ruutmeetrit ehk kindlasti eeloleva sügiseni. Vahepeal on töömaht aga kasvanud ning ulatub paarisaja tuhande ruutmeetrini.

KRISTJAN LEEDO: Klientide jaoks teistest, kaugematest piirkondadest on transport faktoriks, mis ajab hinna liigselt üles.”

“Ka pärast üritust saatkonnas sõitsime kohe järgmisel päeval kiirrongiga 5 tunni kaugusele ühte kohalikku turismipiirkonda uue arendaja juurde, kus kirjutasime alla koostöölepingu uue teemapargi rajamiseks. Tööd tuleb vaikselt juurde,” kõneles Leedo.

Nüüdseks on igapäevane rutiin Hiinas töötegemise osas tekkinud, tunnistas ta. “Praegu oleme seal juba tuntud ettevõte oma alal ja klientidega on nagu ikka – ühtedega töö käib, teised tulevad juurde,” selgitas Leedo. “Selle pärast enam muretsema ei pea, nagu päris alguses, kas tööd ikka on ja kui pikalt ette seda on.” Enam ei ole tarvis nii palju endal uusi kliente taga ajada, vaid kliendid tulevad ise oma soovidega nende juurde.