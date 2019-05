Suurim nõudlus on Pargi lasteaia koha järele

Valla alusharidusnõunik Maiu Raun ütles, et see, kas lasteaedadesse on järjekord või mitte, selgub alles õppeaasta algul, kui lapsevanemad on kinnitanud, kas nad vajavad lasteaiakohta või mitte. See tähendab, et kõigepealt teatavad vanemad vallavalitsusele hariduse registri kaudu oma soovist lasteaiakoht saada, mille peale vald teatab, kas laps saab koha ja kas just soovitud lasteaeda.