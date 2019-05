JUHTKIRI: Ema on maailm

Teismeeas on igaüks vähemalt enda arvates maailma kõige targem, leides: mina ise tean kõige paremini, mis on õige, kuidas asjad siin maailmas käivad ja käima peaksid. Täiskasvanuks saades ning ise lapsevanemana kogemusi korjates taipame ühel hetkel – just emal oli toona õigus, mitte minul. Sest ema tugines oma elutarkusele ja kogemustele.

Täiskasvanuna mõistame, kui tähtis on ema ja kui oluline on tema roll meie maailmapildi kujunemisel. Et hea ja armastav ema on väärt rohkem kui kogu maailma rikkused.