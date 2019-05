Liiva savikoja omanik: Muhus oodatakse sind ja see on hea tunne

Muhu võiks Risto sõnul oma suhtumiselt olla suureks eeskujuks kõigile teistele omavalitsustele, kuidas ettevõtlikke inimesi vastu võtta. “Muhu vald on aru saanud, et elu viib edasi inimene, mitte vald ise, ja mulle selline suhtumine väga meeldib,” tõdes ta. “Ma pole kordagi seda valikut kahetsenud ega tundnud, et olen vales kohas.”

Liival esoteerikapoe avanud ja Muhus Otse Tootjatelt Tarbijale liikumise käima tõmmanud Sirkka Pintmann märkis samuti, et tema on Muhu valda ainult heast küljest näinud. Eelmisel suvel Liival Muhurito juures peatunud talutoidu karavani pakutud roogasid maitses 70 inimest. “Vald oli kohal ja tunnustas kohalikke ettevõtjaid, et nad viitsivad selliseid asju teha, ma olin pisarateni liigutatud,” rääkis Sirkka.

Tulundusühingu Muhu Liha juhatuse liige Annely Holm rääkis, et kohaliku väiketapamaja jaoks maatüki leidmisel oli vald aktiivselt abiks. “Muhu vallal on väga tugev arusaam, mis saarele sobib ja mis ei sobi,” lausus Holm, kes on kuulnud ka juhtumitest, kus vald pole arendaja plaanidega kaasa tulnud. “Igat suvalist asja ei toetata, vaid ikkagi selliseid, mis meelitaksid inimesi, ent samas ei häiriks,” tõdes ettevõtja.

Raido Liitmäe: suhtlemisoskus on oluline

Raido Liitmäe FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Usun, et küllap iga Eesti omavalitsus on huvitatud olemasoleva ettevõtluse säilitamisest ja uute ettevõtjate tulekust omavalitsusse. Eriti oluline on see kindlasti väiksemates piirkondades – ettevõtlus on töökohad, see on inimesed piirkonnas, see on esmane eeldus piirkonna arenguks.

Vald ei saa ise konkreetselt ettevõtlust ellu viia, aga ta saab luua sobiva taristu ja hea õhkkonna. Kindlasti on väga oluline suhtlus, suhtlemisoskus, positiivsus, tahtmine otsida lahendusi – ükski ametnik ei tohi unustada, et ta ei ole ainult käskija-keelaja, vaid eelkõige inimeste teenindaja ja nende murede lahendaja. Väikeses vallas on omavaheline suhtlus kindlasti tihedam ja vahetum, aga ikkagi sõltub väga palju ka inimestest – julgen küll väita, et meie inimesed teevad oma tööd südamega ja annavad endale aru, et nende tegevusest ja olekust sõltub paljuski nii Muhu tänane kui ka homne päev – ühesõnaga meie kõigi elu siin Muhus.

Loomulikult on ka neid ettevõtjaid, kelle pakutu ei sobi Muhu keskkonda kas oma olemuselt või juba erinevate looduskaitseliste või muude piirangute tõttu: Muhumaa loodus ja keskkond on habras. Seega oleme saanud ka negatiivseid hinnanguid ja oleme pidanud oma seisukohti kaitsma kasvõi kohtus, aga kõigile ei saagi meeldida ja eks oma kogukonna heaolu eest peabki eelkõige ise seisma. Isegi kui mõnikord sooviks mõnes asjas vastu tulla, siis paraku lisaks headusele on ka seadus. Omavalitsuse tööd reguleerivad kümned käsud ja keelud ning regulatsioonid, sisuliselt iga teenust või ehitustööd pead korraldama läbi hangete, mis tahtmatult venitavad protsessi ning lisaks toovad tihtipeale kaasa kurnavaid vaidlusi. Küll tahaks mõnikord valla arengu ja heaolu nimel teha mõnda asja teisiti, aga siin oleme nagu kaupmehed, kes justkui äri õitsengu nimel tahaks alaealistele kärakat ja suitsu müüa, aga seadus ja südametunnistus ei luba!

Peamine on Muhus see, et nii olemasolevad kui ka uued ettevõtted ei ole üksteise vihased konkurendid, vaid täiendavad üksteist, võttes müüki üksteise toodangut või tehes muudmoodi koostööd. Parim näide on siin muidugi Liiva keskuse tormiline areng, kus eriilmelised väikeettevõtted on moodustanud suurepärase koosluse ja Liivalt naljalt enam mööda ei sõida. Ja eks siin on taas valla roll luua vastav tehniline taristu ning kindlasti ei ole vähemtähtis ka heakord ja üldine visuaalne ilme.