Saarlased asuvad koos lätlastega viikingiasja ajama

Projekti “Viikingite pärandi eksponeerimine ja tutvustamine” eestvedaja on Grobina kohalik omavalitsus, kellel oli juba viie aasta eest kontakt ja ühine tegevusplaan Salme vallaga, millest aga toona asja ei saanud. Nüüd kutsusid lätlased saarlased taas kampa, et Interreg Est-Lat programmi uus projekt esitada.

Kolme aasta pikkuse projekti eesmärk on Grobinas ja Saaremaal eksponeerida ja tutvustada viikingite ajastut ja leide, töötada välja ühine viikingite teemaline turismitoode (marsruut) ja teha sellele ühist turundust, mis toetab piirkonna positiivset kuvandit ning tuntust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Saaremaal hakkab projekti juhtima ja koordineerim MTÜ Visit Saaremaa, mille arendusjuhi Eveli Jürissoni sõnul on projekti eesmärk tuua esile piirkonna unikaalne viikingiaega tutvustav pärand. Turismiühenduse kanda jääb projekti koordineerimine, ühiste turundustegevuste elluviimine, viikingite teemalise turismimarsruudi väljatöötamine ning temaatiliste seminaride korraldamine. Nimetatud tegevusteks nähakse projektis ette 100 000 eurot.

Vallavalitsus toetab Visit Saaremaa osalemist projektis ja on ette valmistanud vallavolikogu otsuse eelnõu 15 000-eurose rahalise kohustuse võtmiseks, et katta projekti omafinantseering.

Saaremaalt on projekti kaasatud veel Saaremaa muuseum, kellel on plaanis Salme viikingileidude näitus, MTÜ Salme Rahva Maja Selts, kes kavandab Salme laevaleide käsitlevat filmi, ja Asva Viikingite Küla, kes plaanib viikingiaja toiduala ja köögi rajamist. Nende tegevuste maksumuseks on projektis toodud kokku 102 000 eurot.