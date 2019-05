Saarte mängude avatseremoonia löögi all

Staadioni ümberkujundamise plaanid mõjutavad tõenäoliselt kõige enam kohalikke kergejõustiklasi ja Saarte mängude korralduskomitee otseseid plaane nende rahvusvaheliste võistluste läbiviimisel.

Peamine probleem on selles, et staadioni ei saa kasutada muuks otstarbeks enne, kui jalgpalliga seotud tegevused Euroopa liigas ja kvalifikatsioonimängud on lõppenud, vahendab Gibraltar Chronicle.

Jalgpalliliit lubas meile, et meil oleks ligipääs jooksurajale kuni Saarte mängude alguseni. -Frank Carreras

Gibraltari kergejõustiku assotsiatsiooni president Frank Carreras ütles, et sellel on tõsised tagajärjed sportlaste mängudeks valmistumisele, kuna nad ei saa Victoria staadionil pärast 27. maid treenida ja seepärast hiljem võistlustel medaleid võita.

«Jalgpalliliit lubas meile, et meil oleks ligipääs jooksurajale kuni Saarte mängude alguseni. Tundub, et see ei ole enam nii ja ma palun neil oma seisukoha uuesti läbi vaadata,» rääkis Carreras.

Victoria staadionil kavatsetakse korraldada ka Saarte mängude avatseremoonia. Gibraltari jalgpalliliit ja Saarte mängude Gibraltari assotsiatsioon tseremooniaga seonduvat ametlikult kommenteerima ei soostunud.

Saarte mängude ametnikud on vaid väitnud, et nende plaanides ei ole praeguste muudatustega arvestamine ja Victoria staadion on jätkuvalt ametlikult ka Saarte mängude avatseremoonia toimumispaik. Samas on organisatsioonile lähedal asuvad allikad väitnud, et varuplaanina on arvestatud ka Europa Point Sports Complex´i kasutamist.

Gibraltari valitsuse pressiesindaja ei nõustunud andma ajalehele üksikasjalikku kommentaari, kuid märkis: «Saarte mängude planeerimine jätkub kiiresti, kuid võib-olla peame tegema esialgsetes plaanides täiendavaid muudatusi.»