TÖÖ: Niidihaldjas Kristiinat võlub Kuressaare arhitektuur

Masintikkimine on Kristiinat köitnud juba kaua. “Kunagi ammu ühel messil nägin imeilusa masintikandiga esemeid ja sestpeale hakkasin unistama, et saaksin ka ise tikkimisega tegeleda,” räägib Kristiina.

Oma ettevõtte Niidihaldja Elu OÜ (sõna “elu” on firma nime osa seepärast, et sellist perekonnanime kandis Kristiina neiupõlves) lõi Virveste 2017. aasta septembris. “Seega olen ettevõtjana alles noor,” märgib Kristiina.

“Pisut uhke tunne on ikka, et nüüd hakkab ka minu tooteid ehtima “Saaremaa ehtsa toote” kleebis,” tunnistab Kristiina.

Tagala toetus on tähtis

Masintikandi juures võlub Kristiinat, et see võimaldab kõike – kuulub ju masina juurde tark arvuti, kus tikandifail valmis teha ja masinasse saata. Lisaks mustrile ja seal kasutatavate niitide värvitoonidele saab arvutis muu hulgas paika panna pistete liigi ja pikkuse ning seadistada masina selle järgi, millisest materjalist tekstiilile muster niidiga kanda tuleb.

Kristiina töös tuleb end pidevalt täiendada ja uusi teadmisi omandada. Naise hinnangul on põnev just see, et sageli tuleb tal endal leiutada, mitte ainult raamatutest, ajakirjadest või internetist hangitud tarkustele tugineda.

Kristiina peres ühelt põlvkonnalt teisele kandunud “õmblemisgeen” on tema uues ametis ainult kasuks tulnud. On ju ka õmblemine üks osa tema tööst.

Muide, käsitööd on Kristiina ka spetsiaalselt õppinud – ametikoolis kodunduse erialal. “Seal said meist laia profiiliga koduperenaised – õppisime ju kõike, lisaks käsitööle kokandust, aiandust ja loomakasvatust,” loetleb ta.

Kristiina ateljee asub Tallinna tänava ääres büroohoones, kus tema käsutuses on üks tuba. Oma ettevõtte ja toodangu reklaamimiseks kasutab ta peamiselt Facebooki lehekülge Niidihaldjas. Kuigi Virveste enda hinnangul on nn promotöö jäänud tagasihoidlikuks, rõõmustab teda see, et tööd ja kliente on Niidihaldjal üha rohkem. Osa neist juba püsikunded.