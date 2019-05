Arstitudengid mõõdavad parvlaevadel tervisenäitajaid

Altmäe rõhutas, et mõistlik oleks vähemalt kaks tundi enne mõõtmist mitte süüa ja mitte tarbida energiarikkaid jooke, kuna see tagab kõige ligilähedasema tulemuse tervise tegelikule olukorrale.

“Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi missioon on, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed võiksid elada Eestis, ning selle väikese tervisepäeva kaudu üritame seda missiooni laiendada, et see jõuaks ka Eesti väiksemate kohtade ja saarte inimesteni,” selgitas Altmäe.