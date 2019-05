MEIE AASTA SAAREMAAL: Laimjalas kardetakse korruptsiooni, kuid loodetakse ikkagi parimat

Laimjala valla musterkodanik, kõigile kohalikele teada-tuntud Eha Ennemuist räägib, et temale paistab suur vald kõrge ja kaugena. Asjaajamine tundub keeruline ja bürokraatiat on juurde tulnud. Enne ajasid asju tuttava inimesega vallamajast, nüüd saadad e-kirja ega tea, kellele see õieti läheb. Kui paberimäärimist on palju, ei vaevuta enam iga väikse summa pärast taotlust esitada. “Saad 100 eurot, aga pärast esita suur aruanne, nii et enne ikka mõtled sügavalt,” osutab Eha Ennemuist, kelle sõnul jätkub Laimjalas kultuurielu endise vungiga. Üks üritus ajab teist taga ja arvestades, et endise Laimjala vallaga on seotud sellised nimed nagu Debora Vaarandi, Johannes Aavik ja Henno Käo, peabki see niimoodi olema.