ÜLESKUTSE: Tule Roosa Lindi rattamatkale!

Selle matkaga juhime tähelepanu, et varakult avastatud rinnavähk on ravitav ja kutsume naisi üles oma tervisest hoolima.

Kõik matkal osalejad saavad roosa lindi. Selle sümboli eesmärk on juhtida tähelepanu rinnavähi varase avastamise võimalusele ning rinnavähi diagnoosimise ja ravi probleemidele. Samas on see võimalus toetada vähiga võitlevaid naisi ja nende peresid toimetulekul haiguse ja sellega seotud hirmudega.

Roosat linti rinnas kandes näitame, et hoolime endast, lähedastest ja neist, kes rinnavähki põevad.

Matka start antakse kell 11 Kuressaare kõlakoja eest, finiš on aga kella 12 paiku Nasva klubi juures.

Ühtlasi tuletame meelde, et Eesti vähiliidu ja Eesti haigekassa koostöös jätkub rinnavähi sõeluuringu kampaania, mille peamine eesmärk on kutsuda sihtrühma naisi sõeluuringule. Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Rinnavähi uuringutele kutsutakse 50–69-aastaseid ravikindlustatud naisi iga kahe aasta järel.

2019. aastal oodatakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969.

Mammograafia sõeluuring on ravikindlustatud naisele tasuta. Nimeline kutse saadetakse postiga rahvastikuregistris olevale aadressile. Uuringul osalemiseks ei pea aga jääma kutset ootama. Kui sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Tervishoiuasutuste kontaktid leiad haigekassa kodulehelt.