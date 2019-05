LUGEJA KIRI: Tornimäe koolipere meenutas kuulsat vilistlast Juhan Peeglit

EMAGA: 1956. aastal Reinas tehtud fotol on noor Juhan oma ema Jelisaveta Peegliga (sünd Torn). Kui siin maailmas on midagi reaalselt püha ja õiget, siis on see ainult EMA, kirjutas Juhan sõjaajal oma märkmikku.

FOTO: Erakogu