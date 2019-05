Varese sadama luude osas otsitakse selgust

Muinsuskaitseameti arheoloog, luu-uurija Anu Lillak ütles, et tõenäoliselt on tõesti tegu vähemalt ühe lapse ja ühe täiskasvanu luudega, aga selle täpsemaks kinnitamiseks tuleb need põhjalikumalt üle vaadata.

Algne kontekst leiukohas puudus, kuna tegemist oli tugevasti segatud luudega. “Luud on kaetud liivaga ja suure tõenäosusega on need sinna sattunud mõnest külakalmest, kust on kunagi ehitustöödeks täitematerjali võetud,” vahendas muinsuskaitseameti arvamust ameti pressiesindaja Eve Rand.