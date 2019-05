Haigla kopteriplatsi osas selgus käes

Saaremaa abivallavanema Jaan Leivategija sõnul andis ekspertiis arusaama, et ehitada saab ka teisiti ja vähema kuluga. “Käiku läheb plaan A,” teatas Leivategija eile hea uudise. See tähendab, et kopteriplats ehitatakse vastavalt planeeringule. Plaan B ja C nägid ette kas platsi nihutamist või veidi kehvema platsi rajamist. Abivallavanema sõnul tuleb nüüd hakata hankega tegelema ja seejärel saab ehitama asuda.