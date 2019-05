VASTULAUSE: Jäätmete liigiti kogumine on elementaarne kodanikutarkus

Korteriühistu vastutab

Jäätmete kogumine on elanikele kindlasti läinud keerulisemaks, kui mõnikümmend aastat tagasi, kuid see on seotud vastutustundliku käitumisega meie planeedi suhtes. Parim ja odavaim lahendus jäätmetes sisalduv materjal uuesti kasutusele võtta on nende kogumine kodus eraldi kastidesse või kottidesse. Nii suudame tagada, et paberitööstus on meie kogutud vanapaberi kasutuselevõtust huvitatud, et puhtalt kogutud biojäätmetest on võimalik toota kasutuskõlblikku komposti, mis ei sisalda plastikutükke ja klaasikilde, ning et plastijäätmetest saab toota vastupidavaid ehitusmaterjale.