Laulutähtpäevad juubelipeo eel

22. juunil 1894 kirjutas ajaleht Sakala, et osavõtt esimesest ülesaaremaalisest laulupeost oli elav ja mõnes kihelkonnas pandi koorid kokku ainult selleks, et peole minna.

Lossihoov ja laululava olid ehitud lippude ja pärgadega, lava ees seisis keiser Aleksander I kuju, tagaseinas aga keisri täies elusuuruses pilt. “Ehk küll koorid ühe ainsama proowi oliwad teinud ja igal pool kartus suur oli, et kuidas saawad koorid kokku kõlama, oli see ometi esimene suurem pidu, millest kõik Saaremaa koorid osa wötsivad ja niisuguste pidu pidamine kõigil tundmata, aga asi läks wäga mõnusaste. Laulud kõlasiwad puhtalt ja mõjusalt, küll segakoorid, küll meestekoorid, küll kõik kokku muusika saatel. See näitas jälle, et meie rahwal küll lauluandi on. Niisugust wägewat kõlawat laulu ei olnud enne keegi Saaremaal kuulnud,” kiitis ajaleht.