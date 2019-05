Mustjala sooviks kindlamat sundvalduse seadmist

Osavallakogu esimees Harry Raudvere ütles Saarte Häälele, et see ei ole mitte ainult Mustjala, vaid terve Saaremaa probleem. “Teatud eraomanikud panevad avalikuks kasutamiseks mõeldud teed kinni ja ütlevad, et üle tema maa ei lähe. Sõida või helikopteriga oma maaüksuse juurde,” selgitas Raudvere.

Tema sõnul on selline suhtumine vale. Seaduse järgi on maaomanikul ka teatud talumiskohustus ning inimestel on õigus saada oma maa peale sealt, kus on ainuke juurdepääsutee.