Pühalepa vanamees oli saarlaste teejuht

Merekultuuri seltsi rahvas sattus Hiiu saarele parasjagu siis, kui Orjaku sadamas traditsioonilist Tuulekala festivali peeti. Teadagi on tuulekala tulek hiidlaste ja saarlaste silmis lausa suursündmus. Hiidlased tulid aga kümmekond aastat tagasi mõttele tuulekala jõudmist Hiiumaa rannikumerre festivaliga tähistada. Tänavu oli juba kümnes. Tähtsaim osa kalapeost on trollinguvõistlus Peaauhinnaks võitjale on uhke kalapaat. Osa saab ka vahvast kultuuriprogrammist.

Ristna merekaubamajja astusid saarlased ka sisse. Omalaadne on see kaubamaja seetõttu, et seal saab “kaupa” ainult uudistada, mitte osta, teisisõnu asub seal haakriku väljapanek. Seda vaadates tõdesid mere ääres elavad saarlased, et nemadki on leidnud kodurannast huvitavaid esemeid – piirituseplaskust kuni videokaamerani.