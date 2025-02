MAAELU Väikesest peale loomade fänn saatis oma piimakarja Poola

Kuuskümmend aastat loomi talitanud Naima räägib, et ületöötamisest tekkinud väsimus võttis võimust, kui enne jaanipäeva viis raske haigus temalt poja. “See võttis mul elujõu ära, ma ei saa sellest üle ega harju siiamaani,” ütleb Saue-Putla Küti talu perenaine, kes pojatütre enda kasvatada võttis. Eelmisel nädalal sai Naima teate, et siitilmast on lahkunud tema tehnikumiaegne pinginaaber, sõbranna, kellel ta suviti Hiiumaal külas käis.