Kai Kallas jätkab koolijuhina

Märtsis avalduse esitanud Kallas ütles Saarte Häälele, et mõtles tõesti ümber. “Nii läks praegu jah,” nentis ta. Ta jõudis enda sõnul arusaamisele, et vaid õpetajana jätkamine oleks siiski keerulisem ning direktorina jätkamine on ikkagi kergem. Kallase sõnul ei pannud ta endale praegu ühtki tähtaega ette ja töötab direktorina lihtsalt edasi.