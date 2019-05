TÖÖ: Päikeseaias paistab päike iga ilmaga

Mairil on aiandushuvi tegelikult alati olemas olnud. Ühel hetkel otsustas ta aga minna õppima Räpina aianduskooli, pärast mida läks praktikale Sikassaare aiandisse. “Ja sealt saigi kõik alguse,” tunnistab ta. Mairi imestab ise ka, et julges sellise sammu astuda. “Tohutu julge samm ikka, aga nüüd olen ma ülimalt rahul. Kevaded on hästi kiired, aga vahet ei ole,” naerab ta.

Pärast Päikeseaed OÜ-ga alustamist algab tal tihedam töö igal aastal veebruari lõpul, kui tuleb alustada seemnete külviga. Sealt edasi on paar kuud kannatlikkust, hoolt ja nobedaid näppe ning taimemüügiks läheb aprilli lõpust. Kestab see ühtejutti juunikuu lõpuni. “Mai on kõige kiirem alati, siis on igal nädalalõpul laadad mõlemal päeval,” kõneleb Mairi.

Oma müügiplats Rehemäel

Sel aastal on Päikeseaial oma taimemüügiplats Rehemäe kaupluse ees, kus krapsaka naise ja ta abikaasa “toodang” on väljas iga nädal esmaspäevast laupäevani. Esmaspäevast reedeni käib taimemüük kella 9-st 18-ni, laupäeval kell 9–15. Vaid pühapäevad on teatavaks hingetõmbeajaks.

Lisaks müügiplatsile käib aktiivne müük ka aiandis kohapeal ning takkapihta sõidab Päikeseaed oma taimedega mööda maad ringi, et inimesed, kes ei saa tulla linna või tema juurde aiandisse taimi ostma, saaksid oma soovid siiski täidetud.

Mairi Päikeseaed asub Sutu lahe ääres. “Otseselt me ise seal praegu ei ela, aga võib-olla kunagi elame ka,” räägib naine paigast, kus ta taimi kasvatab.

Ehkki ülearu kaua tegutsetud ei ole, on korralik kliendibaas praeguseks juba välja kujunenud. On nii tuttavaid nägusid, kes igal aastal oma taimenoosi soovivad, kui ka täiesti uusi huvilisi. “Esimene aasta oli selline, kui pidid ise kliendini jõudma. Nüüd jõuab aga klient ise meieni,” on taimekasvatajal põhjust rõõmustada. “Aga kuna me asume ju nii maapiirkonnas, siis päris sellele lootma jääda, et müük vaid kodust toimuks, loomulikult ei saa.”

Sortiment on Mairi Allikmaa Päikeseaial rikkalik. Sealt leiab nii värvikirevaid ampleid, kui ka maitsetaimi ja köögivilju – tomatit, kurki, kapsast, kaalikat – ning vähemalt 6–7 sorti püsitaimi. Tänavune müügihitt on olnud just tomat ja kurk. “Tohutult palju on neid küsitud. Muidugi ka maitsetaimi, eriti lähevad maitsetaimed peale linnainimestele,” kõneleb ta. “Ja lilled lähevad ka muidugi, seda alati!”

Kuigi taimemüüjaid on Saare maakonnas parasjagu, usub Mairi Allikmaa, et ruumi on neile kõigile ja jagub ka kliente. “Aasta-aastalt läheb asi paremaks. Esimene aasta oli võib-olla kõige raskem, siis oli kõige külmem ja inimesteni jõudmine tohutu töö,” meenutab ta. Nüüd tundub aga, et kõik läheb ludinal.

Mairi usub, et kui on konkurentsi, sunnib see ühes valdkonnas tegutsejaid rohkem pingutama. “Pingutama peab, loorberitele puhkama jääda ei saa,” leiab ta.

Päikeseaia pererahvas investeerib Mairi sõnul palju ka oma mugavusse. “Sel aastal on juurde tulnud kastmissüsteemid ja erinevad masinad, et tööd lihtsustada. Käsitsi kastmine on kõik ära jäänud,” nendib ta.

Mõtleb hooaja pikendamisele

Kui muidu tegutseb Mairi abikaasaga kahekesi, siis tänavu on neil suureks abiks olnud kaks tragi praktikanti. “Aga muidu oleme ikkagi kahekesi,” kinnitab ta.

Kõige selle juures käivad nii Mairi kui ta abikaasa ka n-ö päris tööl, nagu naine naerab. Töö kõrvalt on seejuures tema sõnul täiesti võimalik ka hobitööd teha. Maikuus on küll alati tulnud päris töölt puhkus võtta, et saaks taimemüügiga tegeleda, aga muul ajal annab klapitada ja mängib kenasti välja.

Samas liigub Mairi mõte selles suunas, et äkki ühel ilusal hetkel saab hobitööst mingil moel päris töö. Nõnda nuputabki ta praegu võimalusi, kuidas hooaega esialgu vähemalt suve lõpuni pikendada.