Regioonispetsiifilisest nutikusest ehk Millal on hilja õppida?

Sellises tootmises, kus mahu-äril ja mastaabil on mõtet, kus konkureeritakse hinnaga, kus tootmine on automatiseeritav, ei ole masinatele alternatiivi, sest globaalne konkurents sööb väiketootmised välja. Aga midagi head on nendes arengutes siiski ka. Mida rohkem tuleb peale massi, seda suuremaks väärtuseks saavad ehedus, originaalsus ja elamus. Enamjaolt luuakse need väärtused formaadis, mida nimetatakse elustiiliettevõtluseks. Erinevalt idufirmadest ei ole sellistel ettevõtetel tavaliselt ambitsiooni kasvada globaalseks, nad ei sõltu äriinglite investeeringutest ja nad on seetõttu majandusanalüütikute huviorbiidist väljas. Aga nende roll ühiskonnas kasvab vastavalt sellele, kuidas kasvab elustiilitoodangu väärtus. Pange tähele – ka need ettevõtted loovad töökohti, ja mitte vähe. Ja selliseid stiilseid.

Elustiiliäri on formaat, mille viljelemiseks näib Saaremaa tõepoolest ideaalne keskkond. Võtke hobikalandus, suitsulest, pillirookõrred, seebitalud, suitsusaunaga (või ka saunata) talumajutused, vabakutselised giidid, külasadamad, söögimajad, ise-keedan-moosi ettevõtjad, ökokanalad, tuulikukohvikud, lambafarmid ja muud nišitootmistalud, mägiveisekonservid, lehmapiimajäätis või ükskõik mis, mis loob elukeskkonda unikaalset väärtust ja seejuures võimaldab inimestel elada nii, nagu neile meeldib, ja teha seda, milles nad head on. Pole imestada, et elustiiliettevõtlusega seostatakse ka madalamat tööstressi, võrreldes näiteks tippjuhtide või start-up´ide käivitajatega. Samasse elustiiliettevõtjate kategooriasse käivad ka vabakutselised blogijad, progejad, gamerid, kunstnikud ja luuletajad.

Mustas stsenaariumis muutub Saaremaa n-ö aborigeenide saareks, kus põliselanikele makstakse kodanikupalka, et keegi seal nurjatul saarel elaks ja linnuvaatlejatest turistidele õiged kohad kätte näitaks."

Hästi, väiketootmistega võrreldavat maksutulu see sektor otseselt ehk ei loo – aga kogu see nunnumeetrit lakke ajav elamusmajanduslik krempel töötab väga hästi kaasa elukeskkonna kujundamisel ja nende samade ülalmainitud tootedisainerite ja müügigurude maaletoomisel. Näiteks Yacht World Ida-Euroopa müüki juhiti aastaid Hiiumaalt. Aastaringselt. Kui on vaja, saab ärikohtumistele sõita ka sealt – ja kontoritöö osas pole ju vahet, kuskohas sa seda teed. Kui juhe on seinas, on töökoht olemas. Elukeskkond on see tegur, millega Saaremaa saab tuleviku distants-töötavatele talentidele hinge pugeda. Ja need omakorda hakkavad toitma elamus- ja elustiiliettevõtjaid, sest raha ei ole nende jaoks probleem. Elukohaturundus (jälle turundus!) on seetõttu Saaremaa jaoks üks kriitilisi edutegureid.

Haridus vs. eluülikool

Näib nii, et mida paremaks läheb elu, seda vähem hinnatakse diplomeid ja tunnistusi. Diplom ei tee tööd, diplom ei alusta ettevõtet, diplom viib su ainult läbi tööportaali konkursisõela, kus tööandja on arvanud heaks piirata kandidaatide hulka, nõudes oskuste tõendamiseks mingit formaalset kvalifikatsiooni.