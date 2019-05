Saaremaal on kullerkuppe vähemaks jäänud

Kukk ütles, et liigirikkuse ja eluslooduse seisukohast on halb, et kullerkuppude arvukus väheneb – on ju taimede olemasoluga seotud ka teised putukad ja liigid. Nii näiteks tolmeldavad kullerkuppu kindlad putukad – kullerkupukärbsed – ja kui kaob kullerkupp, väheneb ka selle putuka arvukus. Ta selgitas, et olukorra parandamiseks aitab sellest, kui niidud uuesti kasutusse võtta või lihtsalt võsast puhastada. Samal põhjusel on Kuke sõnul tegelikult vähenemas ka roosakaslillade õitega pääsusilmade arvukus, kuigi võrreldes kullerkuppudega kasvavad pääsusilmad näiteks ka kraavikallastel ja metsasihtidel.