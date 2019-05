Narkokoerad näitavad Saaremaal oma oskusi

“Võistlused annavad koerajuhtidele ja teenistuskoertele võimaluse näidata oma oskusi ning jagada õpitut ja kogemusi kolleegidega, kes Eestist ja naaberriikidest kohale tulevad. Usun, et see muudab meid professionaalsemaks,” rääkis Kõplas.

Võistluste peakorraldaja, Kuressaare politseijaoskonna vanemkoerajuht Silvar Rattas on rõõmus, et võistlused just Saaremaal toimuvad. “Hea meel on, et saame ka kohalikule kogukonnale näidata, kuidas koerad ja koerajuhid oma tööd teevad,” sõnas ta.