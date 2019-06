Johannes Treiel alustas hooaega võiduga

“Oma parimale tulemusele kaotasin küll viis sajandikku, kuid hooaja esimese stardi kohta väga hea üllatus,” rääkis eelmise hooaja vigastuse tõttu vahele jätnud ja Erki Noole juhendamisel harjutav Johannes Treiel. “Eks see vigastus on veel meeles, kartsin, et kõik ei tule välja ja olin kartlik, et midagi võib juhtuda. Aga jooks oli üsna hea.”