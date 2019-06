Pöördumine Eesti Taaskasutusorganisatsiooni poole

Artiklis viidatakse, et ettevõtetes tekkivate pakendijäätmete kogumine on justkui olulisem ja otstarbekam sihtarvu täitmisel kui kodumajapidamistes tekkinud pakendijäätmete kogumine. Siinkohal juhime tähelepanu, et see ei ole olnud seadusandja eesmärk. Pakendijäätmete voog on igapäevaselt kodumajapidamistes tekkivatest jäätmetest suurim, mistõttu tuleb teha samme, et need kogutaks kokku viisil, mis võimaldaks suurendada kogutud materjali ringlussevõttu. Tuletame siinkohal meelde, et pakendiseaduse § 20 lõike 4 kohaselt ei või taaskasutusorganisatsioon keelduda kogutud pakendi ega pakendijäätmete vastuvõtmisest.

Meieni jõuab igapäevaselt infot, et inimestel on madal motivatsioon pakendijäätmete eraldi kogumiseks, sest nendest vabanemine eeldab nende viimist avalikku konteinervõrku, mis asub tihti pakendijäätmete tekkekohast kaugel, on raskesti kättesaadav või jääb väljapoole igapäevast liikumisteekonda. Seetõttu oleme seisukohal, et kodus liigiti kogutud olmejäätmete, sh pakendijäätmete äraandmine peaks inimese jaoks olema lihtne ja mugav. Veelgi enam, tarbijad, kes ostavad pakendatud tooteid, tasuvad ju kaupa ostes pakendijäätmete käitlemise kulud. Artiklis kutsub aga ETO üles panema pakendijäätmed segaolmejäätmete konteinerisse. See on meie hinnangul tootjavastutuse põhimõtete eiramine ning ühtlasi tähendab see ka, et inimesed peavad maksma topelt – nii pakendatud kaupa ostes kui ka segaolmejäätmete konteineri, kus on pakendijäätmed, tühjendamise eest.