Keskused saavad miljoni eest uue valguse

Kolme eraldi hankena tehtavad tööd lõppesid esimesena endise Lääne-Saare valla asulates, kus 304 292 euro eest paigaldati 312 uut valgustit, neist 154 valgustit koos uute postide, jalandite ja kaabeldusega. Nimetatud tööde raames said moodsa valgustuse Randvere, Kaarmise, Praakli, Eikla, Sõmera, Mätasselja ja Kaarma-Asuküla. Uue valgustuse said ka Kudjape Mereranna tee kortermajad, Pähkla küla kortermajad ja teerist, Kudjape terviserada, Upa kergliiklustee ning Kärla park ja terviserada.

Veel rekonstrueeritakse sel aastal Orissaare, Tagavere ja Saikla tänavavalgustus. 297 628 euro eest pannakse kokku 305 uut valgustit, neist 173 valgustit on päris uued koos postide, jalandite ja kaabeldusega. Juba järgmisel aastal saavad uue tänavalgustuse Valjala alevik, Mustjala küla, Iide küla, Leisi alevik ja Pärsama küla. Kokku 297 valgustist 215 on taas päris uued koos postide, jalandite ja kaabeldusega. Projekti kogumaksumus on 552 726,24 eurot.